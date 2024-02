Mit durchschnittlich 8.199 Fans pro Spiel hatte die 3. Liga noch nie so viele Zuschauer seit der Gründung 2008. Insgesamt kamen in der vergangenen Spielzeit mehr als 3,1 Millionen Personen in die Stadien. Dass so viele Fans in die Stadien geströmt waren, liegt fast ausschließlich an Dynamo Dresden. Die Sachsen waren mit 24.532 Besuchern der Krösus der Liga. Die drei Partien mit den meisten Fans fanden alle in Dresden statt. Zum Saisonfinale gegen den VfB Oldenburg war das Rudolf-Harbig-Stadion mit 30.322 Menschen gefüllt. Das 1:0 der SG Dynamo gegen den FC Erzgebirge Aue am 25. Spieltag hatten sogar 30.808 Fans, das Spiel am 31. Spieltag gegen Rot-Weiss Essen sahen 30.699 Zuschauer. Insgesamt begrüßte die SGD 466.114 Zuschauer.