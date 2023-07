Die SG Dynamo Dresden und der FC Erzgebirge Aue haben beide ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) und werden so mit jeweils 100.000€ gefördert. Von dem verbliebenen Restbetrag erhalten beide Vereine über den Verteilerschlüssel, in den die Einsatzzeiten der Nachwuchsspieler einfließen, zusätzlich einen jeweils fünfstelligen Betrag. So werden an Dresden insgesamt rund 169.000 Euro und an Aue rund 141.000 Euro ausgezahlt.