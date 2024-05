Ehlers war 2016 vom FC Hansa Rostock in die U17 der Schwarz-Gelben gewechselt. Dort gelang ihm in der Saison 2019/20 unter dem damaligen SGD-Coach Christian Fiel der Durchbruch bei den Profis. "Fielo habe ich enorm viel zu verdanken. Der hatte mich ja nach Dresden geholt, in die U17, und mich dann oben reingeworfen."