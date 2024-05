"Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe. In meinen bisherigen vier Spielen gegen 1860 München war ich jedes Mal von den Fans begeistert. Ich freue mich, sie künftig im Rücken zu haben und baue auf die Unterstützung", wird Deniz auf der Vereinshomepage der Löwen zitiert. Der Hallesche FC war in dieser Saison nach zwölf Jahren aus der 3. Liga in die Regionalliga abgestiegen. Vor dem Abgang von Deniz hatte bereits Aljaz Casar die Saalestädter in Richtung Dynamo Dresden verlassen.