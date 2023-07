Energie Cottbus und der FC Rot-Weiß Erfurt (hier Angreifer Romario Hajrulla in weiß) lieferten sich im Vorjahr eine lange Zeit enges Rennen um die Regionalliga-Meisterschaft.

Energie Cottbus und der FC Rot-Weiß Erfurt (hier Angreifer Romario Hajrulla in weiß) lieferten sich im Vorjahr eine lange Zeit enges Rennen um die Regionalliga-Meisterschaft. Bildrechte: IMAGO/Bild13

Die mitteldeutschen Fußballfans kommen an jenem Samstagnachmittag aber schon gut zwei Stunden früher erstmals auf ihre Kosten. Sport im Osten zeigt das Regionalliga-Topspiel zwischen dem amtierenden Nordost-Meister FC Energie Cottbus und dem Vorjahresdritten FC Rot-Weiß Erfurt live im MDR Fernsehen, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de live.



Darüber hinaus senden wir im Rahmen der regulären SpiO-Sendung eine ausführliche Zusammenfassung des Drittliga-Eröffnungsspiels vom Freitagabend (4. August, 19 Uhr, im Ticker und Audiolivestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) – das bestreiten der Hallesche FC und Rot-Weiss Essen im Leuna-Chemie-Stadion.