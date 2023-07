Fußball | 3. Liga Knallerauftakt in Liga 3: Dynamo Dresden empfängt Arminia Bielefeld

Die beiden Zweitliga-Absteiger gleich zum Start in die neue Saison - die SG Dynamo Dresden erwischt einen Hammerstart. Auch der Hallesche FC und Erzgebirge Aue beginnen in neue Saison in der 3. Liga mit einem Heimspiel.