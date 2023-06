Für Fischer ist das Engagement in Dresden gleichbedeutend mit einer Rückkehr nach Sachsen. Der in Glashütte geborene 38-Jährige, der an der TU Bergakademie Freiberg Wirtschaftsingenieurwesen studierte, arbeitete 2012 beim Chemnitzer FC in der Vermarktung. Zuletzt war er in Saarbrücken als Geschäftsführer tätig. "Wir alle kennen die Wucht und die Strahlkraft, die dieser tolle Verein besitzt. Zusammen mit allen Beteiligten möchte ich die Herausforderungen, die vor der SG Dynamo Dresden stehen, meistern und in eine erfolgreiche Zukunft gehen", erklärte Fischer.

David Fischer schaffte mit dem 1. FC Saarbrücken den Aufstieg in die 3. Liga. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner