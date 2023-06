SGD-Geschäftsführer Ralf Becker (l) peilt erneut den Aufstieg in die 2. Liga an.

SGD-Geschäftsführer Ralf Becker (l) peilt erneut den Aufstieg in die 2. Liga an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dynamo Dresden geht mit dem klar formulierten Ziel Aufstieg in die neue Saison der 3. Liga. Das bekräftigte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker beim Trainingsauftakt der Sachsen. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit müsse dieser nun laut Zweijahres-Plan folgen. "Im letzten Jahr hat noch nicht alles so funktioniert, deshalb sollten wir im zweiten Jahr die Möglichkeit haben, Dinge zu korrigieren. Jetzt sind wir mittendrin, nun muss es im zweiten Jahr klappen", sagte Becker im Interview mit "Sport im Osten".

Zum Auftakt begrüßte Trainer Markus Anfang mit Offensivallrounder Tom Zimmerschied vom Halleschen FC, Verteidiger Tobias Kraulich vom SV Meppen sowie Außenbahnspieler Lucas Cueto vom Karlsruher SC die ersten drei Neuzugänge. "Ich sehe uns für den jetzigen Zeitpunkt sehr gut aufgestellt, aber natürlich wird noch der eine oder andere Spieler kommen", sagte Becker. So soll noch ein Spieler für die Innenverteidigerposition geholt werden. Zudem strebt der Verein bis zum Ende der Transferperiode am 31. August mindestens zwei Verstärkungen im Mittelfeld und Offensivbereich an. Auch für die Innenverteidigung sei man auf der Suche. Allerdings werden auch noch einige Akteure den Verein verlassen. "Wir versuchen immer klar und ehrlich mit den Spielern zu kommunizieren. Ich will gar nicht ausschließen, dass wir uns von dem einen oder anderen Spieler trennen müssen."