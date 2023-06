Die Wege von Dynamo Dresden und Phil Harres trennen sich nach vier Jahren. Wie der Drittligist am Samstag (24.06.2023) verkündete, wechselt der 21 Jahre alte Angreifer zum FC 08 Homburg in die Regionalliga Südwest. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker begründete den Wechsel mit den zahlreichen Konkurrenten auf Harres' Position: "Für Phil wäre es aufgrund der vorhandenen Konkurrenz auf seiner Position im Sturmzentrum sehr schwer geworden bei uns in der kommenden Saison auf viel Einsatzzeit zu kommen. Deshalb wollten wir ihm bei seinem Wechselwunsch nach Homburg auch keine Steine in den Weg legen. Für seine weitere Laufbahn wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute."

Harres war im Jahr 2019 ins Nachwuchsleistungszentrum der SGD gekommen, konnte sich bei den Profis aber nicht durchsetzen. So kam er lediglich zu einem Kurzeinsatz in der 3. Liga und bei zwei Spielen im Landespokal zum Zug. IN der Spielzeit 2021/22 war er zum SSV Ulm verliehen, in der abgelaufenen Spielzeit lief er für Nordost-Regionalligist Viktoria Berlin auf (28 Spiele, acht Tore, drei Vorlagen).