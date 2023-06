Dynamo Dresden hat sich mit RB Leipzig auf eine Verlängerung der Leihe von Dennis Borkowski verständigt. Der 21-jährige Stürmer wird damit auch in der kommenden Saison für die SGD auflaufen. Das teilte der Drittligist am Dienstag (27.06.2023) mit.

"Er hat bewiesen, dass er in der Offensive mit seinen Qualitäten immer wieder gefährliche Impulse setzen kann. Wir sind davon überzeugt, dass er in der nächsten Saison noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird und freuen uns, dass er sich als junger Spieler aus der Region trotz weiterer Angebote am Ende für uns entschieden hat", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.