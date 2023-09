Dynamo hatte in der vergangenen Saison den Aufstieg knapp verpasst. Mit vier Siegen aus fünf Spielen gelang den Elbestädtern diesmal ein Start nach Maß. Der Tabellenführer muss an diesem Samstag (14 Uhr im MDR FERNSEHEN und im Livestream in der SpiO-App) beim VfB Lübeck antreten, ehe es am 7. Spieltag im Sachsen-Derby gegen den derzeitigen Tabellen-Zweiten Erzgebirge Aue geht.