Ralf Becker wirkt dieser Tage alles andere als unzufrieden – auch wenn Dynamo Dresdens Sportchef im Rahmen des Trainingslagers am Walchsee in Österreich weiterhin kaum ruhige Minuten hat. "Man muss schon telefonieren, aber ich komme abends schon rechtzeitig ins Bett, wenn ich das möchte", gab Becker im Interview mit der Dresdner Morgenpost am Freitag (14. Juli) einen Einblick in die laufende Kaderplanung.

Becker: Der Aufstieg steht über allem

Dass Dynamo auf einem guten Weg ist, bewies nicht zuletzt der vierte Sieg im vierten Testspiel. Gegen Zweitligist SC Paderborn gewann die SGD am vergangenen Donnerstag (13. Juli) aufgrund einer überzeugenden ersten Hälfte verdient mit 2:0. Ein erstes Ausrufezeichen – wenn auch nur ein kleines. Das macht die erneute Formulierung des Saisonziels aber deutlich einfacher: Denn alles was für Dynamo zählt, ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Druck ist angesichts der Zielstellung im Vereinsumfeld nicht zu spüren, so Becker. Eher eine freudige Erwartungshaltung. "Das ist eine Sache, der müssen wir uns jetzt stellen. Wir arbeiten alle bei einem geilen Club, wollen erfolgreich sein und müssen den Druck auch aushalten. Alle gehen klar damit um und ich bin auch fein damit."

Was meine Person betrifft, ist klar: Wir müssen diese Saison aufsteigen. Ralf Becker, Sportchef Dynamo Dresden Dresdner Morgenpost

Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr gab Becker einen Zweijahresplan aus. In der abgelaufenen Spielzeit scheiterte man erst am letzten Spieltag am direkten Wiederaufstieg. Dass es diese Saison klappen muss, weiß Becker. Denn daran hängt auch seine eigene Zukunft, sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. "Das ist mit dem Aufsichtsrat ganz klar besprochen. Was meine Person betrifft, ist klar: Wir müssen diese Saison aufsteigen. Das steht über allem und ich denke jetzt nicht schon weiter." Vorfreudiger Blick in die Zukunft: Ralf Becker (l.) mit Berater und SGD-Ehrenspielführer Ulf Kirsten. Bildrechte: IMAGO/Hentschel

Dynamo sucht neuen Innenverteidiger