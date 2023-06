Für Dynamo bestritt Knipping über 90 Spiele, stand in der vergangenen Saison als Kapitän in 39 Pflichtspielen für die SGD auf dem Platz. Der Abgang aus Dresden verlief nicht ohne Nebengeräusche. Davon, dass Dynamo ohne ihn plant, habe er erst an dem Tag erfahren, als es die Sachsen auch per Pressemitteilung öffentlich gemacht haben. "Das Fußballgeschäft ist hart und manche Dinge muss man am Ende akzeptieren. Gewünscht hätte ich mir zumindest eine andere Kommunikationsebene", schrieb Knipping Anfang Juni auf Instagram.

Drei Jahre war Tim Knipping bereits beim SV Sandhausen unter Vertrag. (Archivbild 2019) Bildrechte: IMAGO / Laci Perenyi