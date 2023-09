Allerdings wird Hartmann wegen seines Referendariats an der Dresdner Sportschule den Dynamos erst ab Januar 2024 zur Verfügung stehen. Zunächst in beratender Funktion, ab dem 1. Juli kommenden Jahres dann vollumfänglich.

Acht Jahre lang trug Marco Hartmann das Trikot der Sportgemeinschaft. 2013 wechselte er vom Halleschen FC in die sächsische Landeshauptstadt und bestritt 146 Partien für Schwarz-Gelb, in denen er 17 Tore erzielte und zwei Aufstiege samt Drittligameisterschaften feiern durfte. Zudem war er jahrelang Kapitän der Mannschaft.

Nach seinem Karriereende begab sich "Harti" auf eine Weltreise und kündigte damals bei seiner Verabschiedung am 29. August 2021 im Rudolf-Harbig-Stadion an: "Egal, wo ich in Zukunft mein Handtuch an den Strand lege, ob Südsee oder an der Ostsee, es wird schwarz-gelb sein". Gut zwei Jahre nach seinem emotionalen Abschied folgt jetzt also die Rückkehr.