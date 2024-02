Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker begründet die jetzige Entscheidung so: „Wir sind offen damit umgegangen, dass wir gemeinsam mit ihm prüfen, was sowohl für den Spieler als auch für den Verein die bestmögliche Lösung sein kann. Oli hat sich seit seiner Rückkehr sehr professionell verhalten und gut trainiert, um an das Leistungsniveau der Hinrunde zu kommen. Wir hoffen er kann in Zürich seine Entwicklung fortsetzen und wünschen ihm alles Gute.“