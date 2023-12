"Wir wissen, dass er ein guter Fußballer ist. Und ich habe immer gern gute Fußballer in meinen Reihen", sagte Markus Anfang noch am Mittwochabend nach dem 1:0-Sieg in Bielefeld auf MDR-Nachfrage zum Thema. Batista Meiers wiederholt starke Leistungen in Verl sollen ihn offenbar auch in die Notizbücher bei höherklassiger Konkurrenz gebracht haben. Dem Vernehmen nach gilt das für Paderborn und den Hamburger SV, wo sein früherer Bayern-Jugendtrainer Tim Walter in Verantwortung des Zweitligateams steht. Batista Meiers Vertrag in Dresden läuft bis Juni 2025.