Wie Aue am Mittwoch (14.06.2023) bekannt gab, konnten sich Verein und der 24-jährige Schreck nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Daher habe der FC Erzgebirge "beschlossen, das Angebot zurückzuziehen", wie es in der Pressemitteilung des Klubs heißt. "In den Gesprächen mit Sam hat sich gezeigt, dass wir nicht übereingekommen sind", so Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.