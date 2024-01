"Willste mich verarschen?" Mirnes Pepic sprach das aus, was sich auch ein Großteil der knapp 6.500 Zuschauer am Freitagabend (19. Januar) im Erzgebirgsstadion um kurz nach 19 Uhr gedacht haben wird. Keine 60 Sekunden waren gespielt, schon lag Aue durch Isiah Youngs flache Abnahme aus zehn Metern gegen Rot-Weiss Essen in Rückstand.

Dass eben jener Pepic nach Spielende am Sport im Osten-Mikrofon doch noch "überglücklich" war, lag in erster Linie an ihm selbst. In der vierten Minute der Nachspielzeit setzte der 28-jährige Mittelfeldspieler den umjubelten Schlusspunkt einer gelungenen Aufholjagd – und sorgte nebenbei dafür, dass die Sachsen auch zum vierten Mal in Folge mit einem Pflichtspielsieg ins neue Jahr starteten.