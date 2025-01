Neuzugänge sind dabei aber offenbar kein Thema. "Ich glaube nicht", betonte Heidrich, dass man bis zum Rückrundenstart noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werde. "Wir werden in dieser Gruppe bleiben. Es sei denn, es verletzt sich jemand längerfristig. Wir vertrauen den Jungs und wollen so in die Rückrunde gehen."

Schon während der Hinrunde war über einen Backup im Angriff für Alleinunterhalter Marcel Bär spekuliert worden. Der 32-Jährige erzielte bisher neun der 31 Treffer der "Veilchen" und legte zudem vier Tore auf. Wie sehr sein Ausfall schmerzt, wurde nicht zuletzt bei der 0:3-Niederlage in Mannheim im Oktober deutlich, als Aue offensiv komplett in der Luft hing. Ein erneuter möglicher Ausfall des Torjägers soll in der Rückrunde teamintern kompensiert werden. Heidrich denkt dabei insbesondere an Akteure wie Ricky Bornschein, Omar Sijaric oder Sean Seitz.