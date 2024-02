Niko Vukancic hat sich nach einem beim 3:2-Auswärtssieg in Halle erlittemem Schlüsselbeinbruch einer Operation unterziehen müssen. Das gab Erzgebirge Aue bekannt. Nach dem bereits am Montag (12. Februar) vorgenommenen Eingriff fällt der Innenverteidiger mehrere Wochen aus. Der 21-Jährige hatte nach einem Zweikampf mit Dominic Baumann bereits in der 55. Minute den Rasen verlassen müssen.