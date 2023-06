Nach nur einer Saison verlässt Ivan Knezevic den FC Erzgebirge Aue wieder. Wie der Drittligist am Dienstag (20.06.2023) mitteilte, einigten sich beide Parteien auf die Auflösung des bis 2024 laufenden Vertrages. Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer mit dem damaligen Trainer Timo Rost von der SpVgg Bayreuth zu den Veilchen gewechselt und bestritt in der abgelaufenen Saison insgesamt 19 Pflichtspiele. "Wir bedanken uns bei Ivan für den Einsatz für unseren Verein und wünschen ihn für seine weitere sportliche Laufbahn alles Gute und viel Erfolg", heißt es in einer Pressemitteilung.

Knezevic wechselt nach Homburg

Knezevic spielt in der kommenden Saison eine Etage tiefer in der Regionalliga beim FC Homburg. Das teilten die Saarländer am Mittwoch (21.06.2023) mit. In Homburg erhält er einen Zweijahresvertrag. "Ich freue mich sehr, dass wir diesen Transfer realisieren konnten. Ivan ist ein Straßenfußballer, der technisch versiert ist und Scorer-Qualitäten mitbringt", erklärte Danny Schwarz, der zur neuen Saison das Traineramt beim FCH übernimmt.

Auch Co-Trainer Eckart verlässt Aue

Anfang des Jahres wurde Philipp Eckart (r.) als Assistent von Cheftrainer Pavel Dotchev bei Erzgebirge Aue vorgestellt. Nun trennen sich die Wege bereits wieder. Bildrechte: FC Erzgebirge Aue Unterdessen hat Aue auch den Abgang von Co-Trainer Philipp Eckart bekanntgegeben. Beide Seiten konnten sich nicht auf eine "Vertragsverlängerung über die Saison hinaus" einigen, teilten die Sachsen am Mittwoch mit. Eckart war erst zu Jahresbeginn nach Aue gekommen. Für sein Engagement "in einer für den Verein schwierigen Phase" bedankten sich die Veilchen und kündigten "umgehend" eine Suche nach einem geeigneten Ersatz an.