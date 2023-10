Um 15.05 Uhr wurde die Entscheidung, die Partie nicht mehr fortzuführen, getroffen. Der Rasen im Ludwigspark war an vielen Stellen von Pfützen übersät, eine reguläre Partie war nicht mehr möglich. Bei der Platzbegehung am Vormittag waren die Bedingungen offenbar deutlich besser gewesen.

Die Bedingungen im Ludwigsparkstadion bestimmten bereits in Hälfte eins das Spielgeschehen. Weder ausgedehnte Dribblings noch flache Pässe waren auf Grund des nassen Rasens möglich. Der 1. FC Saarbrücken fand sich mit den Platzbedingungen deutlich besser zurecht, doch auch der Heimmannschaft gelang es nicht spielerische Akzente zu setzen. Stefan Kutschke oder Niklas Hauptmann konnten ihre gewohnte Schnelligkeit in Dribblingssituationen in keinster Weise ausnutzen, weil der Ball immer wieder liegen blieb.