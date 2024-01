Es ist bisher nicht die Saison des Steffen Nkansah: In der Hinrunde kam der Abwehrspieler nur sechsmal zum Einsatz, jetzt droht eine lange Zwangspause. Im letzten Testspiel (1:1 gegen Energie Cottbus) vor dem Re-Start am Freitagabend gegen Rot-Weiss Essen (19 Uhr, live hören und im Live-Ticker bei sport-im-osten.de) verletzte sich der Abwehrspieler am Sprunggelenk.