Gerd-Schädlich-Platz in Aue offiziell eingeweiht

Der Vorplatz am Erzgebirgsstadion in Aue-Bad Schlema trägt nun ganz offiziell den Namen "Gerd-Schädlich-Platz". Etwas mehr als zehn Monate nach dem Beschluss des Stadtrates und einigen verwaltungstechnischen Hürden wurde die Umbenennung nun amtlich. Zuvor hatten Fans von Erzgebirge Aue bereits ein eigens gefertigtes Schild mit dem Namen des Kulttrainer an dem Platz aufgestellt. Dieses Schild soll in Absprache mit den Anhängern auch weiterhin an seinem Platz stehen bleiben. Das offizielle Schild der Stadt wird außerhalb des Stadiongeländes auf den Platz hinweisen.