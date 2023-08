Bevor es für Halle in der 3. Liga am 19. August mit dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt weitergeht, steht am kommenden Samstag (12. August) zunächst das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Zweitligist Greuther Fürth an (18 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App und sport-im-osten.de).