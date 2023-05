Unglücksrabe Frick, der zu allem Überfluss seine fünfte Gelbe Karte kassierte und im nächsten Spiel gegen Mannheim fehlen wird, erklärte tags darauf in der "Freien Presse": "Wenn ich als Schiedsrichter diesen ersten Elfmeter so umstritten pfeife, dann kann ich diesen zweiten nicht auch noch pfeifen – da muss ich mir dann wirklich sicher sein. So fühlen wir uns natürlich enorm benachteiligt."

Zwickauer Standardverhalten desolat

Es sind aber nicht nur vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, die den FSV in die derzeit desolate Lage gebracht haben, sondern auch das eigene Unvermögen, Spiele zu gewinnen. Zur Halbzeit hätte die Führung deutlich höher ausfallen müssen. Viel schwerer als die eigene Chancenverwertung wiegt allerdings die Schwäche bei gegnerischen Standards. Alle vier Gegentreffer fielen nach ruhenden Bällen, was Thielemann auf die Palme brachte. "Wir haben durch vier Standardtore das Spiel verloren", kritisierte der 49-Jährige. "Bei gegnerischen Standards geht es immer darum, das Tor mit allem was ich habe, zu verteidigen. In keinem der vier Fälle kam der Ball direkt auf das Tor zu. Es war immer ein zweiter Ball. Da erwarte ich einfach, dass wir es aktiver verteidigen."

Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter