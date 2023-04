Der Chancenwucher sollte sich noch rächen. Nach der Pause nutzte Osnabrück erneut einen Standard zum 2:2 (55.). Robert Tesche stand nach einer Ecke frei am langen Pfosten und schoss mühelos ein. In Hälfte eins hatte Zwickau stark auf den Rückstand reagiert. Und diesmal? Klappte das nicht. Zwickau kam nur noch zu einigen Fernschüssen. Die besseren Chancen hatten die Gastgeber, doch Torjäger Simakala hatte erst keine Handlungsschnelligkeit und dann kein Glück, als Davy Frick auf der Linie rettete (79.). In der 87. Minute kassierte Zwickau nach einer Ecke dann doch das 3:2, hatte aber noch eine Antwort parat: Assibey-Mensah glich mit seiner ersten Ballberührung aus. Den Schlusspunkt setzte Simakala, der sein drittes Tor erzielte. Frick soll den Ball zuvor mit der Hand gespielt haben. Strittig. So wie viele Situation gegen die Westsachsen in dieser Saison.