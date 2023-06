Noel Eichinger folgt seinem früheren Trainer Joe Enochs und bleibt in der 3. Liga. Der 21-Jährige, der in der abgelaufenen Saison mit dem FSV Zwickau aus Liga drei abgestiegen war, wechselt zum SSV Jahn Regensburg, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb. "In Noel haben wir einen unbekümmerten und technisch versierten Offensivspieler gefunden, der unserem Anforderungsprofil entspricht", erklärte Jahn-Geschäftsführer Philipp Hausner.