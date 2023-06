Insgesamt fünf Jahre hat er beim FSV Zwickau gespielt, 2016 den Aufstieg in die 3. Liga und jetzt den traurigen Abschied im Trikot der Schwäne erlebt. Zwei Wochen, nachdem sich Patrick Göbel auf seinem Instagram-Profil offiziell von den Westsachen verabschiedet hatte, ist der 29-Jährige bei einem anderen Drittligisten untergekommen. Am Mittwoch (14.06.2023) vermeldete Borussia Dortmund den Wechsel des Defensivmannes zur U23 des BVB.

Der gebürtige Heiligenstädter Göbel hatte zunächst beim FC Rot-Weiß Erfurt seine ersten Drittligaerfahrungen gesammelt. Nach drei Jahren in Zwickau zwischen 2014 und 2017 landete er nach Stationen in Würzburg, Halle und Uerdingen erneut beim FSV. In Dortmund erhielt Göbel einen Dreijahresvertrag.