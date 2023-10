Dynamo hat nach elf Spielen 25 Zähler auf dem Konto. Punktet die SGD so weiter, reicht das zum Aufstieg. Das dürfte auch Markus Anfang längst klar sein und dennoch hält er den Ball schön flach. "Es ist eine Momentaufnahme. Wir müssen vorsichtig sein. Die Saison ist noch lang", sagte Anfang nach dem Abpfiff im Tollhaus Ulm. Es wirkte, als pralle die unglaubliche Stimmung an ihm ab. Ruhig, sachlich, nüchtern war der Dynamo-Chef im Moment des Erfolges. Das galt aber längst nicht für alle Dresdner. Kapitän Kutschke ließ sich abseits des Geschehens kurz nach der Pause zu einem Schlag mit dem Arm in die Magengegend seines Gegenspielers hinreißen. Der Heißsporn hatte Glück, dass die Augen des Schiedsrichter-Trios woanders waren und der Kölner Keller in der 3. Liga geschlossen ist, ansonsten hätte er das Heimspiel am Samstag gegen Preußen Münster verpasst.