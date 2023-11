Jahn Regensburg will nach dem Abstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse schnellstmöglich zurück in die 2. Liga. Unter Joe Enochs, der im Sommer vom FSV Zwickau an die Donau wechselte, hat der Jahn bisher alle Erwartungen erfüllt und mit 23:12 Punkten drei Zähler weniger als Dynamo auf dem Konto (26:12). Den letzten Punktverlust gab es bei der Niederlage gegen Sandhausen im September (1:2). Der Respekt vor den Schwarz-Gelben ist allerdings groß. "Gerade zuhause sind sie eine Macht und zurecht an der Tabellenspitze. An der Ausgangslage ändert auch die Niederlage im Nachholspiel gegen Saarbrücken nichts. Ich schätze die Mannschaft sehr stark ein und betone es erneut. Zwei gute Mannschaften treffen aufeinander und darauf freuen wir uns. Man merkt, dass auch bei den Spielern die Anspannung steigt und wir haben große Lust auf das Spiel", erklärte Enochs.

Bildrechte: IMAGO/Maximilian Koch