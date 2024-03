Nach fünf Spielen ohne Niederlage in Serie ist der FC Erzgebirge Aue am Samstag (02.03.) gegen Münster ohne Punkte geblieben. Die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Dotchev unterlag den Preußen, die nun seit neun Spielen in Serie nicht verloren haben, vor 8.167 Zuschauern im Erzgebirgsstadion mit 2:3 (1:2). Die Niederlage ist leistungsgerecht. Münster trat äußerst selbstbewusst auf und demonstrierte eindrucksvoll, warum man im Jahr 2024 bislang 21 von 27 möglichen Punkten geholt hat. Malik Batmaz (9.), Joel Grodowski (31.) und Dominik Steczyk (81.) brachten die Gäste dreimal in Führung. Erik Majetschak (27.) und Nico Schikora (54.) konnten für die Veilchen aber nur zweimal ausgleichen.