Nach gutem Start der Gäste kamen die Saarbrücker richtig gut ins Spiel. Auch Chancen sprangen dabei heraus: Bjarne Thoelke vergab aus Nahdistanz und Strafraumstürmer Adriano Grimaldi jagte einen Foulelfmeter kläglich über die Latte (9./34). Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel patzte dann HFC-Schlussmann Gebhardt, als er bei einem Klärungsversuch am Ball vorbei trat. Grimaldi schnappte sich die Kugel und legte quer auf Neudecker, der mühelos vollendete (43.). Die Gäste tauchten in der ersten Halbzeit nur einmal gefährlich im Saarbrücker Strafraum auf: Dominik Steczyk und Sebastian Müller rutschten um Zentimeter an der Eingabe von Lucas Halangk vorbei (28.).

Gebhardt schlägt am Ball vorbei - Grimaldi kann zum 1:0 auflegen. Bildrechte: IMAGO / Fussball-News Saarland