SGD-Coach Markus Anfang startet mit zwei Neuzugängen in das Auftaktspiel, Robin Meißner und Tom Zimmerschied spielten von Beginn an. Im Tor entschied sich Dynamos Übungsleiter für Stefan Drljaca. Auf der Gegenseite trug lediglich Fabian Klos schon in der Vorsaison das Arminia-Trikot, alle anderen in der Startelf von Michel Kniat wurden erst in diesem Sommer verpflichtet. Entsprechend unklar war im Vorfeld, was man von den Gästen erwarten konnte.