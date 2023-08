Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Offensivspieler Akaki Gogia einvernehmlich aufgelöst. Das gaben die Elbestädter am Montag (31. Juli) bekannt. Das Arbeitspapier lief eigentlich noch bis zum 30. Juni 2024. Nun ist auch klar, wohin es Gogia zieht – der 31-Jährige schloss sich am Mittwoch (02. August) Nordost-Regionalligist VSG Altglienicke von Trainer Karsten Heine an. Bereits am Nachmittag könnte er im Testspiel bei RB Leipzig für die Berliner auf dem Rasen stehen.