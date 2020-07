Kaum Wechsel auf beiden Seiten

FSV-Trainer Joe Enochs tauschte gegenüber dem 3:2-Sieg gegen Eintracht Braunschweig auf zwei Positionen: Ali Odabas rückte für Mike Könnecke (Bank) in die Abwehr, Can Coskun für Nils Miatke (Bank) auf die linke Außenbahn. Bei Chemnitz ersetzte Matti Langer den gelbgesperrten Philipp Hosiner.

Die Gastgeber begannen zunächst mit Zug zum Tor: Morris Schröter setzte sich im Eins-gegen-eins auf der rechten Seite durch, Elias Huth köpfte die Flanke knapp drüber (2.). Allerdings war beiden Teams die Spannung anzumerken, beide schenkten sich wenig, entsprechend gab es nicht viele Torchancen. Für Chemnitz zielte Rafael Garcia zu ungenau (21.), ansonsten war es das erwartete Kampfspiel.

Chemnitz vergibt Chancen

Dann ergab sich für Zwickau plötzlich eine Riesenchance, als sich abermals Schröter im Alleingang behauptete und Gerrit Wegkamp in Szene setzte, der knapp am langen Pfosten vorbeizielte (34.). Gegen Ende der ersten Halbzeit hatte der FSV dann Glück, als Chemnitz zweimal am Aluminium scheiterte: Ein Freistoß von Erik Tallig, der an Freund und Feind vorbeiging, touchierte den Außenpfosten (38.). Wenig später traf Dejan Bozic nach Garcia-Flanke per Kopf die Latte (42.). Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Mit einem torlosen Remis ging es dann in die Kabinen - umso aufregender sollte die zweite Halbzeit werden, die gleich mit einem Paukenschlag begann: Elias Huth köpfte eine Flanke von Can Coskun zum 1:0 ins Tor (51.) und ließ Zwickau in der Blitztabelle an Chemnitz vorbeiziehen. Die Gäste brauchten etwas Zeit, um auf den Rückstand zu reagieren, dann hatte Pascal Itter zu viel Platz und schloss aus halbrechter Position zum 1:1 ab - Zwickaus Torwart Johannes Brinkies war noch dran, der Ball schlug aber im langen Eck ein (74.).

Könnecke trifft zum Zwickauer Sieg

Eine spannende und emotionale Schlussphase begann, in der Chemnitz zunächst in Führung hätte gehen können, doch wie schon in der ersten Halbzeit vergaben die Gäste zu viele ihrer nicht allzu vielen Chancen: Garcia scheiterte erst mit einem Distanzschuss an Brinkies (76.) und dann per Seitfallzieher (77.). Umso effizienter die Zwickauer: Der soeben eingewechselte Fabio Viteritti nahm den Ball stark mit und legte ab auf Mike Könnecke, der wuchtete die Kugel aus der Distanz zum 2:1 ins Tor (84.).

Chemnitz versuchte noch einmal alles, drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Sören Reddemann vergab die letzte Chance (90.). Auch Torwart Jakub Jakubov stürmte mit, Viteritti hätte dadurch fast noch zum 3:1 ins leere Tor getroffen, doch scheiterte am Pfosten (90.).

Am letzten Spieltag kommt es nun zum Fernduell zwischen Zwickau (bei Waldhof Mannheim) und Chemnitz (gegen Hansa Rostock) um den letzten verbliebenen Nichtabstiegsplatz.

Stimmen zum Spiel:

