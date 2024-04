Am Ende der Hinrunde hatte Dynamo noch neun Punkte Vorsprung auf Platz vier, nun steht der Verein genau dort – auf dem ersten Nichtaufstiegsplatz. Zu den zweitplatzierten Ulmern beträgt der Rückstand bereits fünf Punkte, zum Relegationsplatz fehlt nur ein Zähler. Wachsmuth hat die SGD aber noch nicht abgeschrieben. "Ich traue ihnen zumindest zu, in die Relegation zu kommen und die anders zu gestalten als vor zwei Jahren." Damals war Dynamo in den Aufstiegsspielen als Zweitligist am 1. FC Kaiserslautern gescheitert.