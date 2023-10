Das Unglück passierte bei einer Turnierform am Donnerstagnachmittag. Der 24-Jährige verdrehte sich das Knie, als er einen Ball blockte. Dynamo-Trainer Markus Anfang sprach von einer schweren Verletzung und geht davon aus, dass der Ukrainer "bis auf Weiteres nicht zur Verfügung steht". Die genaue Diagnose stand am Freitag (13.10.2023) noch nicht fest. Außenverteidiger Melichenko hat seit März kein Spiel mehr bestritten und war gerade dabei, sich ans Team heranzukämpfen.

Statt beim Spitzenspiel (Sonntag, 13.30 Uhr, live hören und im Live-Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) in Ulm die ausverkaufte Hütte zu genießen, wird er die Daumen nur vom Krankenbett aus drücken können und hoffen, dass seine Teamkollegen den aktuell ärgsten Verfolger abschütteln werden.

Das Donaustadion ist zu einer Festung geworden, noch keiner Mannschaft gelang es in dieser Saison drei Punkte aus dem Reich der Spatzen zu entführen. Dynamo ist heiß, genau diese Serie jetzt zu brechen. Erreicht die Mannschaft von Trainer Anfang einen guten Tag, wandern die drei Punkte an die Elbe, andernfalls droht Stolpergefahr - so wie in Essen, als Dynamo als 1:3-Verlierer vom Platz ging.