Vor rund 450 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Walter-Fritzsch-Akademie fanden sich mit Tom Berger, Jakob Lewald und Jonas Oehmichen nur drei Spieler in der Startelf wieder, die auch in der tschechischen Hauptstadt begonnen hatten. Mit Blick auf die Belastungssteuerung waren lediglich die Offensivkräfte Manuel Schäffler und Tom Zimmerschied sowie Torhüter Erik Herrmann 90 Minuten im Einsatz.