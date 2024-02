Der FC Erzgebirge Aue hat sich für das Punktspiel am kommenden Samstag warmgeschossen. Das Team von Cheftrainer Pavel Dotchev setzte sich in einem Test am Dienstag (27.02.2024) gegen Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt mit 4:1 (3:1) durch. Keeper Martin Männel, Mirnes Pepic, Marcel Bär und Marvin Stefaniak wurden dabei geschont, absolvierten stattdessen eine Trainingseinheit.