Der Videobeweis wird in der 3. Fußball-Liga so schnell nicht kommen. "Wir haben eine Einschätzung aus der Fanszene eingeholt. Wir glauben, dass die 3. Liga eine Liga ist, wo das nicht so gut passen würde", sagte Tom Eilers als Ausschussvorsitzender der Spielklasse beim Deutschen Fußball-Bund bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Gerade in Fan-Kreisen werden die technischen Hilfsmittel oft kritisch gesehen, da sie der Tradition des Fußballs widersprechen.