Dass Erzgebirge Aue auch eisigen Bedingungen trotzen kann, bewiesen die Sachsen bereits am vergangenen Wochenende. Der 2:0-Sieg über die Reserve des BVB im verschneiten Erzgebirge war laut Aues Trainer Pavel Dotchev ein "richtig, richtig gutes Spiel" seiner Mannschaft. Bei Absteiger Arminia Bielefeld will Aue wieder von Beginn an in die Offensive gehen. "Die beste Verteidigung ist der Angriff. Wir müssen uns gegen Bielefeld nicht verstecken", so Dotchev.