Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue will mit "Sportfest" gegen Ingolstadt Fans versöhnen

Hauptinhalt

37. Spieltag

Der FC Erzgebirge Aue will ein Jahr nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und einer Drittliga-Saison mit vielen Sorgen seine Fans wieder mitreißen. Für das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt ist ein "Sportfest" angedacht. Sport im Osten berichtet am Samstag ab 14 Uhr live (MDR FERNSEHEN/Livestream und Ticker in der SpiO-App).