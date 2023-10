Fußball | DFB-Pokal Titelverteidiger RB Leipzig zu Gast in Wolfsburg – 1. FC Magdeburg muss nach Kiel

2. Runde

Die beiden mitteldeutschen Vertreter RB Leipzig und 1. FC Magdeburg bekommen es in der 2. Runde des DFB-Pokals jeweils mit einem Ligakonkurrenten zu tun. Titelverteidiger RB gastiert in Wolfsburg, der FCM in Kiel.