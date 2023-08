Die Hausherren versuchten dem spielstarken Zweitligisten mit viel Körpereinsatz zu begegnen, nach zehn Minuten hatten die Fürther ihren ersten Abschluss und kamen nun immer häufiger ins gefährliche Drittel. Nach einem schnell kombinierten Angriff hebelte Tim Lemperle mit einem Querpass die komplette Defensive aus, Sieb nahm den Ball mit rechts mit und schloss direkt mit dem nächsten Kontakt mit links aus 15 Metern ab. Halle-Keeper Sven Müller war zwar noch leicht dran, aber der Ball ging genau ins rechte Eck. Ausgerechnet Sieb könnte man meinen, der in Halle geboren wurde und in der Jugend in Halle bei der SG Motor gespielt hat.

Die zweite Hälfte war über weite Strecken vom gleichen Bild geprägt. Der HFC versuchte sich aus der eigenen Hälfte herauszukombinieren, Fürth aber stellte die Wege immer wieder geschickt zu und erzwang so lange Pässe, um dann selbst schnell umzuschalten. So kamen kaum Abschlüsse zustande und die Partie plätscherte so vor sich hin. Ein Versuch von Dominic Baumann nach 63 Minuten war viel zu harmlos. In den Schlussminuten wechselte Ristic noch einmal ein paar Offensivspieler ein und löste seine Viererkette auf. Andor Bolyki war plötzlich durch und schoss den Ball ins Tor, stand aber beim Zuspiel ein paar Zentimeter im Abseits (88.). Die Hallenser waren nun stehend K.o. und so kam Fürth zu den letzten beiden Chancen. Robert Wagner donnerte den Ball aus 25 Metern an die Latte und Dennis Srbeny scheiterte an Müller.