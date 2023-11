Schreiber war als Zwölfjähriger von Borea Dresden zu RB Leipzig gewechselt, durchlief dort sämtliche Jugendstationen und unterschrieb 2020 seinen ersten Profivertrag. Danach wurde er im Februar 2021 an den Halleschen FC ausgeliehen. Dort gab es wegen seiner RB-Geschichte zunächst scharfe Proteste der Fanszene, am 37. Spieltag feierte Schreiber aber sein Profidebüt für den HFC gegen Wehen Wiesbaden und avancierte in der kommenden Saison sogar zum Stammkeeper.

Bildrechte: IMAGO / Eibner