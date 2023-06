Kaum ist der DFB-Pokal zuende gegangen, wirft auch schon die nächste Saison ihre Schatten voraus: Am Sonntag wird die erste Runde ausgelost. Fünf mitteldeutsche Mannschaften sind mit dabei: Titelverteidiger RB Leipzig , Zweitligist 1. FC Magdeburg, Drittligist Hallescher FC und die Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena und 1. FC Lok Leipzig. Der HFC , Jena und Lok qualifizierten sich als jeweiliger Landespokal-Gewinner.

Vereine wie Dynamo Dresden, Aue und Zwickau fehlen, weil sie im Sachsenpokal scheiterten und auch in der 3. Liga nicht unter die besten Fünf kamen. Weil Freiburg II nicht am DFB-Pokal teilnehmen kann, hätte diesmal auch Platz fünf gereicht. Dynamo wurde Sechster.

Als Losfee fungiert am Sonntag die Stabhochspringerin und U20-Europameisterin von 2021, Sarah Vogel aus Frankfurt. Sie wird aus zwei Lostöpfen die 32 Paarungen der ersten Runde ziehen. Dabei haben die Vereine in Lostopf zwei jeweils Heimrecht. Das heißt Lok Leipzig, der FC Carl Zeiss Jena und der Halleschen FC können sich auf Partien im heimischen Stadion freuen. Bundesligist RB Leipzig und Zweitligist Magdeburg müssen dagegen auswärts ran. Wobei eine mögliche Partie von RB bei Stadtrivale Lok Leipzig keine allzu weite Reise wäre. Die Auslosung steigt am Sonntag ab 17:10 Uhr im Rahmen der ZDF-Sportreportage. Die erste Runde findet vom 11. bis 14. August statt. Mit Ausnahme der Partien von RB Leipzig und Bayern München, die wegen des Supercups der beiden gegeneinander erst Ende September ausgetragen werden.