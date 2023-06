Beim frisch gebackenen Sachsenpokalsieger heißt es für einige Spieler auch Abschied nehmen. Im Anschluss an das rauschende Endspiel gegen den Chemnitzer FC (3:0 für Lok Leipzig) verabschiedete der Verein offiziell sechs Spieler.

Wie der Regionalligist mitteilte, werden Bogdan Rangelov, Leon Heynke, Mike Salewski, David Urban, Mike Eglseder und Dennis Dieckmann den Verein verlassen. "Wir möchten an dieser Stelle noch einmal DANKE für euren Einsatz und euren Willen in den letzten Jahren sagen. Wir lieben Euch", heißt es in einer Mitteilung. Der 31-Jährige Urban, der fünf Jahre bei Lok die Fußballschuhe schnürte, sagte bei seiner Verabschiedung: "Ich hatte hier schöne Jahre mit Höhen und Tiefen. Ich wurde Meister, hab zwei Mal den Pokal geholt. Das jetzt ist ein grandioser Abschluss. Danke für die geilen fünf Jahre. Jetzt kommt eine neue Zeit."