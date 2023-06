UEFA 2024 Leipzig stimmt sich auf Fußballsommer 2024 ein

Straßenbahn wirbt bunt bedruckt für Fußball-Europameisterschaft 2024.

1.600 ehrenamtliche Helfer werden für das Großereignis in Leipzig benötigt.

Prominente freuen sich auf eurorpäisches Fußball-Turnier in Leipzig.

Bis zur Fußballeuropameisterschaft sind es noch genau 365 Tage. Doch Fußballfieber herrschte bereits am Mittwoch in Leipzig. Mit Torwandschießen, einer Straßenbahn im EM-Look und dem Anpfiff beim Volunteer-Programm hat sich Leipzig auf das Großereignis eingestimmt.

Mit der EM-Tram durch die Stadt

Erstes öffentliches Zeichen, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Fußball-Nationalmannschaften Europas ihre Kräfte messen, ist eine neu bedruckte Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Ab sofort und bis nach dem Turnier wird die Tram durch das gesamte Leipziger Stadtgebiet fahren und so für das Event vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 werben.



Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) ist begeistert von der bunten Straßenbahn. Die "Bimmel" gehöre zu Leipzig und sei zentraler Bestandteil um bei der EM in Leipzig mobil zu sein, sagte er bei der Präsentation. Doch die Straßenbahn soll nicht nur für das Fußball-Ereignis in einem Jahr werben, auch freiwillige Helfer sollen so angelockt werden. Als nachhaltiger Werbeträger ist seit Mittwoch in Leipzig eine Straßenbahn im EM-Look unterwegs. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Freiwillige vor - Anpfiff beim Volunteer-Programm

Um die Fußball-EM in Leipzig gut über die Bühne zu bringen, werden bis zu 1.600 Volunteers, also ehrenamtliche Helfer in Leipzig benötigt. Dafür ist ebenfalls am Mittwoch der Startschuss für das sogenannte Volunteer-Programm gefallen. Interessierte können sich online bewerben, um im Vorfeld oder im Zeitraum des Turniers ehrenamtlich im Einsatz zu sein. In 25 Bereichen würden die Freiwilligen eingesetzt, sagte der Gesamtprojektleiter Uefa Euro 2024 für Leipzig, Stefan Schedler.



"Das reicht von einem Einsatz im Stadion, wo man natürlich das Fußballerlebnis hautnah erleben kann, an den Stars dran ist bis hin zu einem Welcome Volunteer, der an den Info Points am Hauptbahnhof, am Flughafen oder am Augustusplatz eingesetzt wird", beschreibt der Organisator Schedler die Aufgabenfelder.



"Wir versuchen wirklich, alle Neigungen und Fähigkeiten der Interessenten zu berücksichtigen, so dass jeder auch den Sommer seines Lebens erleben kann", sagte er MDR SACHSEN. Einzige Bedingung, um hautnah dabei zu sein: Die freiwilligen Helfer müssen zum Zeitpunkt der Spiele mindestens 18 Jahre alt sein und mindestens sechs Tage lang Zeit haben.

Wir versuchen wirklich, alle Neigungen und Fähigkeiten der Interessenten zu berücksichtigen, so dass jeder auch den Sommer seines Lebens erleben kann. Stefan Schedler Gesamtprojektleiter Uefa Euro 2024 für Leipzig

Organsiator Stefan Schedler sucht für die Fußball-EM in Leipzig bis zu 1.600 Freiwillige, die bei der EM zum Einsatz kommen sollen. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Leipzig und Fußball gehören zusammen

Fußball und Leipzig - für Ex-Torwart Perry Bräutigam ein perfektes Paar. "Leipzig ist Gründungsstadt des DFB. Leipzig hat extrem viele Tradition, was den Sport anbelangt", sagte Bräutigam MDR SACHSEN. "Als Austragungsort für die EM ausgewählt zu sein, das hat viel mit Wertschätzung zu tun und ist für die Menschen in der Stadt und der Region eine schöne Anerkennung", sagte Bräutigam.

Als Austragungsort für die EM ausgewählt zu sein, das hat viel mit Wertschätzung zu tun und ist für die Menschen in der Stadt und der Region eine schöne Anerkennung. Perry Bräutigam ehemaliger Torwart

Perry Bräutigam freut sich auf die EM in Leipzig. Er ist sich sicher, Leipzig wird sich als würdiger Gastgeber präsentieren. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Noch unklar, wer in Leipzig spielt

Insgesamt gibt es bei der EM in Deutschland 51 Spiele. Davon werden in der Leipziger Red-Bull-Arena drei Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale ausgetragen. Die Messestadt erhält ein Spiel der Gruppe F am 18. Juni 2024, der Gruppe D am 21. Juni und der Gruppe B am 24. Juni. Außerdem findet das letzte Achtelfinale am 2. Juli in Leipzig statt. Eröffnet wird das Turnier mit 24 Mannschaften am 14. Juni in München, das Finale findet am 14. Juli in Berlin statt. Welche Mannschaften in Leipzig zu Gast sein werden, wird am 2. Dezember dieses Jahr in Hamburg ausgelost.