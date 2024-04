Seit Mittwoch steht fest: Das Endspiel im Sachsenpokal wird ein echter Knaller. Niemand Geringeres als die beiden Erzrivalen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue bestreiten am 25. Mai im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion das Endspiel im Landespokal. So lautet zumindest der Plan. Denn in der Theorie gibt es noch einige Fragezeichen.